Про таке він заявив під час спілкування з репортерами, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Дивіться також Проходила у закритому форматі: у Маямі закінчилася зустріч делегацій США та України

Що сказав Трамп про корупційне розслідування в Україні?

У Маямі відбулися перемовини делегацій від України та США. За словами Трампа, американська переговорна команда "почувається добре" після зустрічі.

Однак він зауважив, нині в Україні є низка "дрібних, але непростих проблем". На уточнювальне питання журналістки, про які саме проблеми йдеться, Трамп прямо заявив: "В Україні склалася ситуація з корупцією – і це не допомагає".

Попри це, він наголосив, що вважає перспективи мирного врегулювання реалістичними. Так, внутрішні проблеми України не мають стати на заваді.

Я думаю, що є хороші шанси, що ми зможемо укласти угоду,

– сказав очільник Білого дому.

Трамп також додав, що і Москва, і Київ зацікавлені у завершенні війни. "Росія хотіла б, щоб усе це закінчилося. І Україна, я знаю, теж хоче завершення", – сказав він.

Водночас президент США підкреслив, що не встановлював жодних дедлайнів для переговорів між Росією та Україною.

Окрім того, Дональд Трамп також уточнив, що спецпосланець Стів Віткофф зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним наступного тижня.

Які підсумки перемовин у Маямі?