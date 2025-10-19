Для ведения войны Россия ежегодно тратит 200 миллиардов долларов. Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что Украина взамен тратит 120 миллиардов.

Как Европа может помочь Украине?

Соотношение между военными бюджетами является несоизмеримым. К тому же меньшая армия относительно большей армии с большими ресурсами – должна тратить больше снарядов, ракет. Ведь избытком оружия можно компенсировать недостаток людей.

Эти критерии понятны, их не раз озвучивал Владимир Зеленский, поэтому заявление о контрнаступлении, вероятно, было ориентировано на наших западных партнеров. Мы призвали их быстрее собрать приоритетный список оружия для Украины, закупить вооружение у американцев и вкладывать средства в украинскую промышленность.

"Только Украина сможет должным образом обеспечить свое войско, тогда будет чем воевать. Российская армия совсем не такая, какой была в 2022 году", – Сергей Кузан.

Что изменить ход боевых действий?

Нам важно обеспечить возможность нанесения дальнобойных ударов. Это должна быть системная работа, а не единичные атаки. А для этого прежде всего нужно соответствующее количество ракет.

Обратите внимание! Во время встречи в Белом доме Владимир Зеленский показал Дональду Трампу карту с "болевыми точками" России. На ней обозначены объекты, уничтожение которых, может заставить Путина остановить войну.

Мы смогли уничтожить больше всего российской техники, артиллерийских снарядов – всего этого уже нет. Ситуация на фронте очень тяжелая, но мы выстояли и дальше продолжаем борьбу. Украинская армия единственная в Европе, которая способна противостоять России, но солдат не может воевать только с одним автоматом.

Наша армия должна иметь такое же обеспечение как российская, а даже и выше. Тогда мы сможем совсем по-другому осуществить положение сил на фронте. Это понимают все военные. При условии обеспечения действительно можно достичь существенного излома войны,

– подчеркнул Сергей Кузан.

Удары по Крыму уже доказали, что можно изменить логистику россиян. Мы видим, что количество бензовозов увеличилось, ведь горючего не хватает. Возросло количество маршрутов на железной дороге – это экстренно Россия перебрасывает топливо на полуостров. Если его там не будет, то технику не смогут заправить.

Без Крыма существенно ослабнет группировка в Херсоне и Запорожье. Поэтому все упирается в наши дальнобойные возможности. Украина имеет несколько планов для освобождения территорий, но прежде всего нам необходимо оружие.

Что сейчас происходит на фронте?