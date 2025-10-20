Об этом Зеленский сказал на встрече с журналистами по итогам его визита в США 17 октября, сообщает 24 Канал.

Читайте также Путин "убивает нескольких зайцев": эксперт ответил, почему для встречи с Трампом выбрали Будапешт

Какое значение может иметь встреча в Будапеште?

По словам Зеленского, Дональд Трамп считает, что "венгерский формат" может стать следующим шагом или принести желаемые результаты.

Президент отметил, что разделяет с Трампом позитив, если это действительно приведет к окончанию войны в Украине.

После многих кругов разговора в течение этих более двух часов с ним и с его командой, его месседж, по моему мнению, что стоим там, где стоим на линии соприкосновения, – положительный. Если будет понимание всех сторон, что имеется в виду,

– объяснил Зеленский.

По его словам, Россия стремится к полному контролю над Донецкой и Луганской областями, однако позиция Украины по Донбассу не изменилась – Зеленский уже объяснил это Дональду Трампу и Стиву Уиткоффу.

Политик также отреагировал на заявления о том, что Россия якобы готова оставить часть Херсонской и Запорожской областей в обмен на выход Украины из Донбасса.

Во время этих разговоров хотелось понять, что именно имеют в виду россияне. Пока четкой позиции нет,

– подытожил он.

Трамп и Путин едут в Будапешт: последние новости