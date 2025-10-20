Про це Зеленський сказав на зустрічі з журналістами за підсумками його візиту до США 17 жовтня, повідомляє 24 Канал.
Яке значення може мати зустріч у Будапешті?
За словами Зеленського, Дональд Трамп вважає, що "угорський формат" може стати наступним кроком або принести бажані результати.
Президент зазначив, що розділяє з Трампом позитив, якщо це дійсно призведе до закінчення війни в Україні.
Після багатьох кіл розмови впродовж цих понад двох годин з ним і з його командою, його меседж, на мою думку, що стоїмо там, де стоїмо на лінії зіткнення, – позитивний. Якщо буде розуміння всіх сторін, що мається на увазі,
– пояснив Зеленський.
За його словами, Росія прагне повного контролю над Донецькою та Луганською областями, однак позиція України щодо Донбасу не змінилася – Зеленський вже пояснив це Дональду Трампу та Стіву Віткоффу.
Політик також відреагував на заяви про те, що Росія нібито готова залишити частину Херсонської та Запорізької областей в обмін на вихід України з Донбасу.
Під час цих розмов хотілося зрозуміти, що саме мають на увазі росіяни. Поки чіткої позиції немає,
– підсумував він.
Трамп та Путін їдуть у Будапешт: останні новини
У четвер, 16 жовтня, російський та американський президенти провели телефонну розмову. Політики домовилися про зустріч у Будапешті найближчим часом.
Володимир Зеленський заявив, що готовий долучитися до саміту лідерів США та Росії. Водночас президент зазначив, що Угорщина – не найкраще місце для цих переговорів.
Якщо Путін дійсно полетить на зустріч у Будапешті, один або кілька європейських лідерів повинні будуть надати кремлівському диктатору спеціальний дозвіл на політ через їхній повітряний простір.