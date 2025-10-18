Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на HuffPost.
Почему Ливитт нахамила журналисту?
После разговора Трампа с Путиным мир поставили перед фактом: американский президент и российский диктатор встретятся в Венгрии. А именно в столице этой страны – Будапеште.
Это не могло не вызвать вопросов, поэтому во время пресс-конференции журналист спросил Кэролайн Ливитт, кто выбрал именно Будапешт местом встречи. Ведь для Украины это плохой выбор сразу по нескольким причинам. Во-первых, Венгрией руководит пророссийская власть, во-вторых, в Будапеште подписали печально известный меморандум, который не защитил нашу страну и который Россия нарушила.
Пресс-секретаря Белого дома почему-то разозлил этот логичный вопрос.
Твоя мамка выбрала!
– резко сказала она.
То есть фактически не ответила на поставленный вопрос.
Это и похожие выражения часто употребляют на форумах преимущественно школьники, чтобы задеть оппонента. Конечно, это не уровень коммуникации пресс-секретаря Белого дома.
Через минуту директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг повторил: "Твоя мама".
Как отреагировало медиа на эти оскорбления?
В статье HuffPost, которая описала ситуацию, это СМИ назвало выделку Ливитт диким ответом на простой вопрос "почему Будапешт".
Когда издание уточнило, считает ли Ливитт свой ответ смешным, та в ответ продолжила оскорблять СМИ.
Мне смешно, что ты на самом деле считаешь себя журналистом. Ты – крайний левый писака, которого никто не воспринимает всерьез, включая твоих коллег из СМИ, просто они не говорят тебе этого в лицо. Прекрати присылать мне свои неискренние, предвзятые и бессмысленные вопросы.
Медийщики иронично написали, что поражены и теперь боятся задавать любые вопросы, иначе услышат что-то вроде "Кто как обзывается, тот так и называется". И заверили: на самом деле дикая реакция и школьные оскорбления Ливитт их не остановит и неудобные вопросы еще будут.
Как в США реагируют на слова Ливитт?
- Выражение "Твоя мамка сделала" стало вирусным – отрывок распространяли в соцсетях. Но сейчас его невозможно найти – вероятно, удалили.
- Более взвешенные люди считают, что "за юмором скрывается серьезный вопрос о том, как политическая коммуникация превратилась в зрелище, полное оскорблений".
- "Эта реакция вызвала бурную дискуссию в интернете: это просто очередной пример политического троллинга, или это сигнал о более глубокой эрозии уважения к прессе и публичной ответственности? Критики утверждают, что такое поведение со стороны высших эшелонов власти подрывает доверие и ослабляет демократический дискурс. Сторонники, однако, рассматривают это как противодействие тому, что они называют предвзятостью СМИ", – говорится в одном из обзоров.
- Впрочем, к Ливитт есть и другие вопросы – уже от демократов, которых она тоже "раскатала". В эфире Fox News пресс-секретарь сказала: "Они не отстаивают ничего, кроме удовлетворения интересов своей ультралевой базы, в которую, как я уже сказала, входят антисемиты, террористы из ХАМАСа, нелегальные иммигранты и жестокие преступники, которых они хотят отпустить на свободу, чтобы те могли свободно разгуливать по американским улицам".
- Речь о Зорхане Мамдани – социалисте и кандидате на пост мэра Нью-Йорка от Демократической партии. 17 октября состоялись первые общие дебаты кандидатов.
- СМИ уже напомнили, что вообще-то за демократов проголосовала половина страны, поэтому такая риторика по меньшей мере неуместна.
- Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис (демократ от штата Нью-Йорк) заявил, что пресс-секретарь "больна на голову и не контролирует себя".
- "Я не уверен, просто ли она сумасшедшая, необразованная, безжалостная лгунья, или все это вместе, но мысль, что официальный представитель Белого дома может сказать, что Демократическая партия состоит из террористов, жестоких преступников и нелегальных иммигрантов, просто не имеет смысла. И это американский народ получает от администрации Трампа в разгар правительственного кризиса", – сказал Джеффрис.
- По его мнению, поведение Ливитт – следствие политической культуры современных республиканцев, которые высказывают расистские и антисемитские тезисы. "Мы уже наблюдаем рост политического насилия и ненависти в Америке, а теперь еще и свастики появляются в офисах республиканских членов Конгресса", – добавил он.