Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала отметил, что пока решение не принято. По его мнению, речь скорее о политической игре Дональда Трампа, направленную на давление на Владимира Путина.

Что означает вывод Пентагона по Tomahawk?

В Пентагоне отметили, что передача Украине ракет Tomahawk не повредит обороноспособности США. Это технический вывод, который открывает возможность для принятия политического решения в Белом доме. В Вашингтоне его расценили как первый шаг к потенциальному разблокированию темы дальнобойного оружия для Украины.

Если бы лидер американской нации намеревался усилить Украину, он бы принял это решение, и все было бы решено. Но на данном этапе мы имеем решение президента Соединенных Штатов не давать пока украинцам Tomahawk,

– объяснил Лакийчук.

Он напомнил, что разговоры о передаче этих ракет продолжаются уже более года. Администрация Джо Байдена тогда не считала это актуальным, однако теперь вопрос перешел в публичную плоскость, что свидетельствует об изменении подходов в Вашингтоне.

Трамп использует тему Tomahawk как давление на Путина

Нынешние заявления не означают готовности США к реальным поставкам. По его мнению, Дональд Трамп использует тему Tomahawk как политический инструмент воздействия на Кремль, чтобы заставить Владимира Путина искать компромисс.

Такая стратегия соответствует стилю Трампа, который привык действовать через демонстрацию силы. Подобные сигналы Вашингтон направляет Кремлю, чтобы проверить реакцию российского руководства, однако пока это больше информационное давление, чем военное решение.

Реальные переговоры о передаче ракет возможны только тогда, когда к процессу присоединятся европейские союзники. Вашингтон не планирует принимать такие решения без координации с партнерами и определенных финансовых условий.

Если дело дойдет до реальных Tomahawk, то речь пойдет о треугольнике Украина, Европа, Соединенные Штаты. Пока что в формате Рамштайн или коалиции желающих эта тема не обсуждается,

– отметил Лакийчук.

Сейчас США демонстрируют готовность к потенциальным решениям, но воздерживаются от шагов, которые могли бы спровоцировать Кремль. Это позволяет Вашингтону держать вопрос открытым и использовать его как элемент политической игры. Трамп пытается показать готовность действовать жестко, чтобы заставить российского лидера к уступкам и одновременно продемонстрировать избирателям собственную "силовую" позицию.

Это игра на путинских нервах, чтобы заставить его к уступкам или хотя бы сесть за стол переговоров. Фактически переговоры по трамповской модели уперлись в позицию Путина, поэтому он пытается давить, используя тему Tomahawk,

– отметил Лакийчук.

Даже в случае изменения политической риторики США эта тема будет оставаться инструментом влияния. Трамп применяет оборонную политику не только как средство внешнего давления, а и как часть собственной предвыборной кампании.

