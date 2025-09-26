Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для Axios.

Что сказал Зеленский о единственной вещи, что нужно Украине для победы?

Владимир Зеленский отметил, что Дональд Трамп знает, в какой вещи нуждается Украина для победы. Президент Украины подчеркнул, что назвал американскому коллеге эту вещь во время встречи 23 сентября в Нью-Йорке.

Я не могу сказать вам, что именно это (за вещь – 24 Канал). Но я поделюсь с вами, что он (Дональд Трамп – 24 Канал) сказал: "Мы будем над этим работать",

– рассказал украинский лидер.

На вопрос журналиста, была ли это какая-то конкретная система вооружения, Зеленский ответил, что – да.

"Мы нуждаемся в этом, но, вместе с тем, это не означает, что мы используем это. Но это будет дополнительное давление на Путина, чтобы он сел и начал говорить", – объяснил украинский лидер.

По словам Владимира Зеленского, существует только одна вещь, которую президент Трамп действительно может предоставить Украине, используя различные типы систем. Также президент подчеркнул, что глава Белого дома может остановить Путина, нажать на него, чтобы тот сел, остановил войну и пошел к дипломатии.

Обратите внимание! The Telegraph писало, что Владимир Зеленский мог попросить у Дональда Трампа предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, что может заставить Путина сесть за стол переговоров. По данным журналистов, американский президент положительно воспринял идею украинского лидера.

Кстати, в СМИ появлялась информация, что Дональд Трамп рассматривает возможность позволить американским военным в отставке отправиться в Украину в рамках гарантий безопасности или создать на территории нашего государства частные американские военные компании. Член Республиканской партии Борис Пинкус рассказал в эфире 24 Канала, что теперь нужно подождать действий американского лидера.

Что еще сказал Владимир Зеленский в интервью Axios?