Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Зеленского для Axios.
Верит ли Зеленский в изменение позиции Трампа?
Во время интервью у Владимира Зеленского спросили, верит ли он, что Трамп наконец действительно хочет победы Украины.
На этот вопрос президент Украины ответил: "Да".
Журналист также напомнил, что ранее Дональд Трамп заявлял: "О, знаете, из-за господина Зеленского у вас нет карт". Однако, по словам Зеленского, с тех пор ситуация изменилась из-за отношений Трампа с Путиным.
Я думаю, что президент Трамп понял, что Путин не принесет ему успеха, даже если мы будем смотреть на этот момент таким образом, общество, американское общество, я думаю, что это очень важно для президента Соединенных Штатов,
– объяснил глава государства.
Зеленский отметил, что для любого лидера большую роль играет поддержка граждан. По его словам, американцы не уважают и не доверяют Путину и в основном убеждены, что он не намерен завершать войну.
Как изменилась риторика президента США?
После встречи с Зеленским 23 сентября Дональд Трамп заявил, что Киев сможет вернуть все оккупированные территории и даже зайти дальше, ведь российский диктатор Путин и Россия имеют серьезные экономические проблемы.
Сам Зеленский впоследствии назвал это заявление "сюрпризом". По его мнению, такие слова президента США были положительным сигналом.
По словам чиновников Белого дома, позиция Дональда Трампа в отношении России, включая его громкую риторику, является "тактикой ведения переговоров". Такая стратегия направлена на давление на Кремль.