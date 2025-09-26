Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського для Axios.

Чи вірить Зеленський у зміну позиції Трампа?

Під час інтерв'ю у Володимира Зеленського запитали, чи вірить він, що Трамп нарешті дійсно хоче перемоги України.

На це запитання президент України відповів: "Так".

Журналіст також нагадав, що раніше Дональд Трамп заявляв: "О, знаєте, через пана Зеленського у вас немає карт". Однак, за словами Зеленського, відтоді ситуація змінилась через стосунки Трампа з Путіним.

Я думаю, що президент Трамп зрозумів, що Путін не принесе йому успіху, навіть якщо ми будемо дивитися на цей момент таким чином, суспільство, американське суспільство, я думаю, що це дуже важливо для президента Сполучених Штатів,

– пояснив глава держави.

Зеленський наголосив, що для будь-якого лідера велику роль відіграє підтримка громадян. За його словами, американці не поважають і не довіряють Путіну та здебільшого переконані, що він не має наміру завершувати війну.

Як змінилася риторика президента США?