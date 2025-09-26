Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для Axios.

Що сказав Зеленський про єдину річ, що треба Україні для перемоги?

Володимир Зеленський наголосив, що Дональд Трамп знає, яку річ потребує Україна для перемоги. Президент України підкреслив, що назвав американському колезі цю річ під час зустрічі 23 вересня у Нью-Йорку.

Я не можу сказати вам, що саме це (за річ – 24 Канал). Але я поділюся з вами, що він (Дональд Трамп – 24 Канал) сказав: "Ми будемо над цим працювати",

– розповів український лідер.

На питання журналіста, чи була це якась конкретна система озброєння, Зеленський відповів, що – так.

"Ми потребуємо цього, але, разом з тим, це не означає, що ми використаємо це. Але це буде додатковий тиск на Путіна, щоб він сів і почав говорити", – пояснив український лідер.

За словами Володимира Зеленського, існує лише одна річ, яку президент Трамп дійсно може надати Україні, використовуючи різноманітні типи систем. Також президент підкреслив, що глава Білого дому може зупинити Путіна, натиснути на нього, щоб той сів, зупинив війну та пішов до дипломатії.

Зверніть увагу! The Telegraph писало, що Володимир Зеленський міг попросити у Дональда Трампа надати Україні далекобійні ракети Tomahawk, що може змусити Путіна сісти за стіл переговорів. За даними журналістів, американський президент позитивно сприйняв ідею українського лідера.

До речі, у ЗМІ з'являлася інформація, що Дональд Трамп розглядає можливість дозволити американським військовим у відставці відправитися до України в межах гарантій безпеки або ж створити на території нашої держави приватні американські військові компанії. Член Республіканської партії Борис Пінкус розповів в етері 24 Каналу, що тепер потрібно зачекати на дії американського лідера.

