Про це 24 Каналу розповів член Республіканської партії Борис Пінкус. За його словами, заяви Трампа про Україну були дійсно позитивними. Однак потрібно подивитися, що далі робитимуть Сполучені Штати в контексті підтримки нашої держави.

Чого очікувати далі від Трампа?

Як наголосив Пінкус, Трамп вже зробив деякі важливі для України речі, про які поки не надто відомо публічно. До прикладу, він погодився, аби Україна отримала новітні керовані ракето-бомби Extended Range Attack Munition (ERAM). Дальність ураження – до 450 кілометрів.

Була інформація, що Трамп розглядає дозволити американським військових у відставці до України в рамках гарантій безпеки. Говорили також про приватні військові компанії.

Це ті самі контрактники, які пішли у відставку. Вони відслужили в Іраку, Афганістані. Прекрасні спеціалісти. Сюди входять льотчики та інші спеціалісти, які вміють працювати з сучасною зброєю. Розмови про це активізувалися після того, як Росія вдарила по американському заводу в Україні. Їх можуть використати для захисту американських підприємств. Але вони не прибудуть з пустими руками,

– зазначив Пінкус.

На його думку, разом з таким дозволом Трамп зрештою передасть Україні системи Patriot, про що вже раніше говорилося.

Заяви Трампа про Україну: коротко