Вони вигідно різняться від інших ракет не лише можливостями, а й термінами доставки. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

Деталі Україна може отримати тисячі ракет ERAM від США: що про них відомо

Переваги ERAM щодо інших бомб

По-перше, ракети ERAM примітні тим, що це високоточна зброя масового виробництва. Тобто їхнє виготовлення не займе надто багато часу.

Це важливо, адже свого часу передача бомб GLSDB була затягнена на місяці через тривале виготовлення і затримки постачань.

По-друге, ERAM – ракето-бомба із системою точного наведення і двигуном, що є досить новою та відносно простою конструкцією, яку не складно виготовляти масово, вважає Шарп.

По-третє, офіційно оголошено вже не лише про масове виготовлення, а й про масове постачання цієї зброї до України.

Зауважимо, увесь оборонний пакет від США фінансуватимуть європейські партнери України. Позицією Дональда Трампа є винятково продаж зброї для потреб України, а не надання її в рамках безплатної воєнної допомоги.

Робота з літаків стане безпечнішою

Ймовірно, ці бомби зможуть працювати не лише із західних винищувачів типу Mirage та F-16, а й літаків радянського виробництва, які є в Україні, припустив Шарп.

Оскільки дальність роботи ERAM від 250 до 450 кілометрів, літаки не змушені будуть підходити надто близько до лінії бойового зіткнення на низьких висотах і наражатися на небезпеку.

Тут все буде впиратися у так звані дозволи. Навіть якщо не дозволять бити по території Росії, можна працювати по Криму та окупованих територіях. До Кримського мосту відстань від лінії бойового зіткнення приблизно 300 кілометрів, до того ж там багато знакових тилових воєнних об'єктів,

– зауважив військовий експерт.

Фактично Україна отримує можливість завдавати ударів з повітря досить великим і точним боєприпасом.

Що відомо про авіаційні ракети ERAM? Extended Range Active Missile – це американська універсальна керована ракета. Точність – до 10 метрів, швидкість польоту – не менше 763 кілометрів на годину.



Головною її перевагою називають багатофункціональність. ERAM може збивати крилаті ракети та літаки, працювати як перехоплювач балістичних ракет, а також вражати надводні кораблі.



Вперше про існування цієї зброї стало відомо в липні 2024 року. Розробили її спеціально для України на замовлення США. Наразі Трамп схвалив продаж Україні 3 350 таких ракет, постачання планується через 6 тижнів, як повідомляють джерела.

За словами Шарпа, серед її цілей можуть бути укріплені та заглиблені пункти управління росіян, будівлі, склади зі зброєю та позиції ворога.

Надію вселяє і обіцяна кількість – 3 350, за словами Шарпа, це значний обсяг, однак питання часу доставки. Він припустив, що цей тендер розтягнеться на 3 або 3,5 роки, в найгіршому випадку, оскільки в рік США можуть виробляти їх близько тисячі.

В цій війні це пристойна кількість для цілей, які розташовані в глибині,

– резюмував військовий аналітик.

