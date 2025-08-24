Деталі розповів його український колега Денис Шмигаль, передає 24 Канал. Посадовці домовились про спільне виробництво оборонної продукції на території обох країн.
Про що Україна домовилася зі Швецією?
За словами Шмигаля, документ створює умови для реалізації спільних проєктів у сфері оборонної промисловості, а також забезпечить сталість і взаємність співпраці між країнами.
Ми продовжимо обмін технологіями та досвідом у сфері виробництва озброєнь і військової техніки для посилення стійкості та самодостатності наших ОПК,
– зазначив український міністр.
Окрім того, він подякував народу та керівництву Швеції за непохитну підтримку України під час відбиття російської агресії, зокрема:
- за приєднання до ініціативи PURL і виділення 486 мільйонів доларів спільно з Норвегією та Данією;
- за передачу літаків радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.
Підписання листа про наміри зі Швецією: дивіться фото
Окрема тема – співробітництво у сфері військової авіації, зокрема навчання пілотів і робота над спільними проєктами між шведськими та українськими компаніями,
– додав Шмигаль.
До слова, представники української розвідки поінформували колег про актуальну ситуацію на полі бою та ключові потреби оборонців. Також посадовці обговорили активізацію співпраці у сфері космічних технологій.
Сам Йонсон заявив, що вчетверте відвідав Україну з моменту початку повномасштабного вторгнення.
Військова допомога Україні: останні новини
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні повідомив про військову допомогу на суму понад 1 мільярд доларів, яка включає дрони, боєприпаси та бронетехніку. Це частина з обіцяних на саміті G7 у червні 2 мільярдів доларів.
Міноборони Норвегії заявило про спільну з Німеччиною закупівлю двох Patriot із ракетами. Комплекси якнайшвидше відправлять в Україну, а США підтвердили, що замінять передані системи.