Детали рассказал его украинский коллега Денис Шмыгаль, передает 24 Канал. Чиновники договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран.

О чем Украина договорилась со Швецией?

По словам Шмыгаля, документ создает условия для реализации совместных проектов в сфере оборонной промышленности, а также обеспечит постоянство и взаимность сотрудничества между странами.

Мы продолжим обмен технологиями и опытом в сфере производства вооружений и военной техники для усиления устойчивости и самодостаточности наших ОПК,

– отметил украинский министр.

Кроме того, он поблагодарил народ и руководство Швеции за непоколебимую поддержку Украины во время отражения российской агрессии, в частности:

за присоединение к инициативе PURL и выделение 486 миллионов долларов совместно с Норвегией и Данией;

за передачу самолетов радиолокационной разведки и управления ASC 890.

Подписание письма о намерениях со Швецией: смотрите фото

Отдельная тема – сотрудничество в сфере военной авиации, в частности обучение пилотов и работа над совместными проектами между шведскими и украинскими компаниями,

– добавил Шмыгаль.

К слову, представители украинской разведки проинформировали коллег об актуальной ситуации на поле боя и ключевых потребностях защитников. Также чиновники обсудили активизацию сотрудничества в сфере космических технологий.

Сам Йонсон заявил, что в четвертый раз посетил Украину с момента начала полномасштабного вторжения.

Военная помощь Украине: последние новости