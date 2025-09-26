Об этом 24 Каналу рассказал член Республиканской партии Борис Пинкус. По его словам, заявления Трампа об Украине были действительно положительными. Однако нужно посмотреть, что дальше будут делать Соединенные Штаты в контексте поддержки нашего государства.

К теме Трамп не просто так заговорил о победе Украины: о чем свидетельствуют громкие заявления лидера США

Чего ожидать дальше от Трампа?

Как отметил Пинкус, Трамп уже сделал некоторые важные для Украины вещи, о которых пока не слишком известно публично. К примеру, он согласился, чтобы Украина получила новейшие управляемые ракето-бомбы Extended Range Attack Munition (ERAM). Дальность поражения – до 450 километров.

Была информация, что Трамп рассматривает разрешить американским военным в отставке в Украину в рамках гарантий безопасности. Говорили также о частных военных компаниях.

Это те самые контрактники, которые ушли в отставку. Они отслужили в Ираке, Афганистане. Прекрасные специалисты. Сюда входят летчики и другие специалисты, которые умеют работать с современным оружием. Разговоры об этом активизировались после того, как Россия ударила по американскому заводу в Украине. Их могут использовать для защиты американских предприятий. Но они не прибудут с пустыми руками,

– отметил Пинкус.

По его мнению, вместе с таким разрешением Трамп в конце концов передаст Украине системы Patriot, о чем уже ранее говорилось.

Заявления Трампа об Украине: кратко