По словам Вэнса, Трамп понимает, что Россия проигрывает войну в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Как Вэнс прокомментировал изменение риторики Трампа?
По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, Трамп "становится очень нетерпеливым в отношении россиян". Президент США проанализировал ситуацию на земле.
Трамп стал очень уверен, что эта война плохо закончится для России. Он видит цифры,
– заявил Вэнс.
Он также добавил, что отказ России начать переговоры закончит очень плохо. Он подчеркнул, что это всегда было позицией Трампа, она не изменилась.
Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала отметил, что убежден, что именно при Трампе Украина имеет шансы вернуть границы 1991 года. Потому что у Трампа с Владимиром Путиным фундаментальный конфликт интересов по нефти и газу.
Какие заявления озвучил Трамп после встречи с Зеленским?
Американский президент в комментарии журналистам признался, что был убежден в скором окончании войны в Украине из-за его хороших личных взаимоотношений с Владимиром Путиным, но сейчас "они ничего не значат".
На странице Белого дома в соцсетях опубликовали восхищение американского лидера храбростью украинского президента.
По мнению Трампа, Украина, при поддержке Европейского Союза, имеет возможность бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде.