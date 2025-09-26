Про своє ставлення до віцепрезидента США Джей Ді Венса Володимир Зеленський розповів під час інтерв'ю виданню Anxios, передає 24 Канал.

Дивіться також Я був щасливий, – Зеленський про пост Трампа і свою останню зустріч з ним

Як Зеленський коментує стосунки з Венсом?

Глава держава заперечив припущення про те, що віцепрезидента США вважають найбільшим ворогом в адміністрації. За словами Зеленського, Венс міг би бути хорошим другом для України.

Президент України вважає важливим аспектом у налагодженні стосунків Києва та Вашингтона особистий візит Джей Ді Венса до України.

Зверніть увагу! Після гучної суперечки в Білому домі між Трампом і Зеленським у Вашингтоні 28 лютого 2025 року американський президент нібито припинив передачу військової допомоги Україні. Тоді в Овальному кабінеті виникла сварка, під час якої Трамп і його оточення всіляко критикували Зеленського.

Відомо, що у Зеленського неодноразово запрошували віцепрезидента США до України, але той досі не погодився на пропозицію.

Зеленський вважає, що Венс може особисто пояснити небажання відвідати Україну. Водночас український президент наголошує, що таке рішення в першу чергу пов'язане з особистими поглядами.

Це хімія. Ти маєш приїхати до України, любити Україну або ж ні. Це залежить від твоїх переконань, відчуттів,

– зазначив Зеленський.

На переконання президента України, Венс може подивитися на Україну іншими очима й змінити своє ставлення після особистого візиту.

Як Джей Ді Венс впливає на війну в Україні?