Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву віцепрезидента США в інтерв'ю One America News Network.
Що Венс сказав про співпрацю з Росією?
Віцепрезидент США розповів, що Трамп прагне посадити за стіл переговорів Україну та Росію, аби досягти мирної угоди. Водночас мирна угода, схоже, потрібна не стільки для того, щоб допомогти Україні, а тому, що війна заважає США відновити повноцінні економічні відносини з Росією.
Давайте будемо чесними: незалежно від того, подобається вам Росія чи ні, погоджуєтеся ви з її аргументами щодо конфлікту чи ні, факт полягає у тому, що у них багато нафти, багато газу, багато корисних копалин,
– сказав Джей Ді Венс.
Він зауважив, що президент США був дуже відкритий як з європейцями, так і з росіянами у тому, що він не бачить жодних причин, чому Сполучені Штати повинні економічно ізолювати Росію, окрім продовження конфлікту. "Він хоче, щоб вбивства припинилися", – наголосив Венс.
За його словами, США можуть налагодити дуже продуктивні економічні відносини як з Росією, так і з Україною після досягнення миру.
Венс розповів про зусилля Трампа завершити війну: що відомо?
Нагадаємо, що віцепрезидент США також заявив, що президент США намагається тиснути на обидві сторони конфлікту: українську та російську.
"По суті, ми намагаємося, так би мовити, чинити тиск і на росіян, і на українців, щоб спробувати посадити їх за стіл і укласти угоду", – сказав Венс.
За його словами, Трамп інколи відверто не задоволений Україною, а інколи – Росією.