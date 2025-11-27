Таку інформацію розповів журналіст Саймон Шустер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його статтю для The Atlantic.

На що розраховувала адміністрація Трампа?

Зазначається, що хоча Володимир Зеленський не був безпосередньо причетний до корупційного скандалу, американські високопосадовці дійшли висновку, що це "не дасть змоги українцям протистояти угоді".

У статті констатується, що під час презентації плану американськими чиновниками Україна не відкинула його повністю, а погодилась обговорити його. Київ був готовий до відповідної розмови з представниками США.

Ми думали, що спробуємо відчинити двері, але двері були відчинені. Вони були готові до розмови,

– сказав один з американських чиновників.

Також повідомляють, що союзники США намагаються переконати Дональда Трампа, що у війні винна саме Росія, а Україні разом з партнерами потрібно зупинити агресію, а не обирати вигідні для Кремля шляхи.

Що відомо про переговори у Женеві?