Такую информацию рассказал журналист Саймон Шустер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его статью для The Atlantic.

Смотрите также Принуждение Украины к капитуляции: как Уиткофф помог России "продать" свой план Трампу и как на это реагируют в США

На что рассчитывала администрация Трампа?

Отмечается, что хотя Владимир Зеленский не был непосредственно причастен к коррупционному скандалу, американские чиновники пришли к выводу, что это "не позволит украинцам противостоять сделке".

В статье констатируется, что во время презентации плана американскими чиновниками Украина не отвергла его полностью, а согласилась обсудить его. Киев был готов к соответствующему разговору с представителями США.

Мы думали, что попробуем открыть двери, но двери были открыты. Они были готовы к разговору,

– сказал один из американских чиновников.

Также сообщают, что союзники США пытаются убедить Дональда Трампа, что в войне виновата именно Россия, а Украине вместе с партнерами нужно остановить агрессию, а не выбирать выгодные для Кремля пути.

Что известно о переговорах в Женеве?