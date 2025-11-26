Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз, сообщает 24 Канал.

Мы озвучили, что никакие признания Украина не примет, никаких изменений в Конституцию Украина вносить не будет,

– подчеркнул Бевз.

Он отметил, что это те "красные линии", которые определил украинский народ, и подчеркнул, что с украинской стороны о компромиссах в этих вопросах речи быть не может.

"Посмотрим, что удастся сформулировать в ходе переговоров, но позиция руководства государства в этом вопросе не изменилась", – добавил заместитель руководителя ОП.

Бевз подчеркнул, что вопросы территориальной целостности Украины являются принципиальными и не подлежат обсуждению или торгу. По его словам, обсуждение чувствительных пунктов мирного плана США должно происходить непосредственно между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

