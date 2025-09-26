Свої позитивні емоції з цього приводу він висловив в інтерв'ю для Axios, передає 24 Канал.

Якою була реакція Зеленського?

Нещодавно Дональд Трамп оприлюднив пост у Truth Social, у якому висловив неочікувано приємну позицію для Києва. Журналіст поцікавився у Володимира Зеленського, яким був вираз його обличчя, коли він дізнався про це.

Я був щасливим. Я був дуже здивованим,

– зізнався президент.

За його словами, сам він не читав публікацію американського президента, проте розповів, що після цього допису вся його команда сказала, що, на їхню думку, Дональд Трамп "цілковито зрозумів" думку українського лідера.

Глава держави зазначив, що був приємно вражений тим, що Дональд Трамп був "детально" ознайомлений стосовно поточної ситуації на полі бою, і тим, що він зрозумів, що насправді Володимир Путін зараз "не перемагає".

"Він (Путін – 24 Канал) зазнає багато втрат. І добре, що президент (Трамп – 24 Канал) зрозумів, що важливо довіряти нам. Для мене це дуже важливо. Путін брехав йому... Він зрозумів, що Путін грався з ним", – додав він.

За його словами, після "вистави" на Алясці, на якій Трамп, на думку Зеленського, дав Путіну "більше, ніж той заслуговує", президент США зрозумів, що союз із російським диктатором "не принесе йому успіху".

Водночас у президента поцікавилися, чи припускає він, що такі зміни у риториці Дональда Трампа є тимчасовими, на що Володимир Зеленський відповів, що це можливо, проте сподівається, що цього не станеться.

Про що йдеться?