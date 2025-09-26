Свои положительные эмоции по этому поводу он выразил в интервью для Axios, передает 24 Канал.

Какой была реакция Зеленского?

Недавно Дональд Трамп обнародовал пост в Truth Social, в котором выразил неожиданно приятную позицию для Киева. Журналист поинтересовался у Владимира Зеленского, каким было выражение его лица, когда он узнал об этом.

Я был счастливым. Я был очень удивленным,

– признался президент.

По его словам, сам он не читал публикацию американского президента, однако рассказал, что после этого сообщения вся его команда сказала, что, по их мнению, Дональд Трамп "полностью понял" мнение украинского лидера.

Глава государства отметил, что был приятно удивлен тем, что Дональд Трамп был "детально" ознакомлен относительно текущей ситуации на поле боя, и тем, что он понял, что на самом деле Владимир Путин сейчас "не побеждает".

"Он (Путин – 24 Канал) несет много потерь. И хорошо, что президент (Трамп – 24 Канал) понял, что важно доверять нам. Для меня это очень важно. Путин врал ему... Он понял, что Путин играл с ним", – добавил он.

По его словам, после "спектакля" на Аляске, на котором Трамп, по мнению Зеленского, дал Путину "больше, чем тот заслуживает", президент США понял, что союз с российским диктатором "не принесет ему успеха".

В то же время у президента поинтересовались, предполагает ли он, что такие изменения в риторике Дональда Трампа являются временными, на что Владимир Зеленский ответил, что это возможно, однако надеется, что этого не произойдет.

