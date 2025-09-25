Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной в эфире 24 Канала объяснил, что россияне могут пойти двумя путями. Они или усилят агрессивную политику против НАТО, или начнут ублажать Трампа, и для Украины опаснее именно второй вариант.

Как изменилась позиция Трампа?

Олег Лесной отметил, что Трамп начал больше доверять отчетам своей разведки. Это, по его мнению, может стать переломным моментом в восприятии войны.

Наступательный порыв ВСУ может стать для Трампа доказательством, что Россия "бумажный тигр",

– пояснил политолог.

Он подчеркнул, что в таком случае американский президент сможет представить успехи Украины как собственные достижения. Это даст ему возможность укрепить свои позиции во внутренней политике США.

Европа может подтолкнуть Трампа к решительным действиям

Важно, чтобы союзники правильно подавали данные об атаках и провокациях России. Если факты будут четко зафиксированы и подтверждены разведками, это может укрепить позицию США.

Если Европа будет подавать это нормально и в понятной для Трампа форме, то это будет цементировать его позицию,

– отметил политолог.

Лесной объяснил, что прозрачная информация позволит Вашингтону сформировать объективное видение ситуации. Это может помочь Трампу занять более выгодную для Украины линию в отношениях с Россией.

Чем Россия попытается сломать новую позицию США?

Политолог подчеркнул, что Кремль хорошо знает, как работать с Трампом. Москва может начать подрывать доверие к его новой позиции еще на самом старте, используя проверенные методы влияния.

Или они дальше будут атаковать НАТО, или начнут ублажать Трампа. Для нас опаснее именно последнее,

– подчеркнул Лесной.

Он отметил, что для этого Россия может прибегнуть как к провокациям, так и к кулуарным переговорам через эмиссаров. Такие шаги позволяют Кремлю маскировать давление под дипломатию и ослаблять поддержку Украины.

Чем обусловлена новая риторика Трампа в отношении Украины?