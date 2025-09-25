Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Смотрите также Моя цель – завершить войну, а не продолжать баллотироваться на должность, – Зеленский

Украина будет атаковать Москву: что за оружие обещал Трамп?

По словам Зеленского, он говорил с Трампом и объяснил президенту США необходимость наносить ответные удары по России. Трамп согласился.

Речь идет прежде всего об атаках по энергетической инфраструктуре России, заводах по производству дронов, ракетных базах.

Киев не будет атаковать гражданских. Но властная верхушка в Москве не может чувствовать себя в безопасности.

Относительно чиновников в Кремле Зеленский сказал так:

Они должны знать, где находятся бомбоубежища. Им это нужно. Если они не остановят войну, то им это понадобится в любом случае. Они должны знать, что мы в Украине ежедневно будем отвечать. Если они нападут на нас, мы им ответим.

Обратите внимание! Полная версия интервью Зеленского выйдет 26 сентября.

Лидер государства объяснил: просил Трампа об определенном оружии, которое поможет закончить войну. Его использование станет дополнительным давлением на Путина.

В публикации Axios это оружие названо новой системой и дополнительным оружием дальнего радиуса действия от США. Зеленский не назвал его на камеру.

Трамп пообещал работать над передачей этой системы Украине. Президент Америки поддерживает намерение Украины атаковать российскую энергетическую инфраструктуру и оружейные заводы.

Интересно! Медведев уже отреагировал, сказав, что Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не спасет.

Москву недавно атаковали БПЛА