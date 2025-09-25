Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Україна буде атакувати Москву: що за зброю обіцяв Трамп?

За словами Зеленського, він говорив із Трампом і пояснив президенту США необхідність завдавати ударів по Росії у відповідь. Трамп погодився.

Мовиться передусім про атаки по енергетичній інфраструктурі Росії, заводах з виробництва дронів, ракетних базах.

Київ не атакуватиме цивільних. Але владна верхівка у Москві не може почуватися в безпеці.

Щодо чиновників у Кремлі Зеленський сказав так:

Вони повинні знати, де знаходяться бомбосховища. Їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, то їм це знадобиться в будь-якому разі. Вони повинні знати, що ми в Україні щодня будемо відповідати. Якщо вони нападуть на нас, ми їм відповімо.

Зверніть увагу! Повна версія інтерв'ю Зеленського вийде 26 вересня.

Лідер держави пояснив: просив Трампа про певну зброю, яка допоможе закінчити війну. Її використання стане додатковим тиском на Путіна.

У публікації Axios цю зброю названо новою системою та додатковою зброєю далекого радіусу дії від США. Зеленський не назвав її на камеру.

Трамп пообіцяв працювати над передачею цієї системи Україні. Президент Америки підтримує намір України атакувати російську енергетичну інфраструктуру та збройові заводи.

Цікаво! Медведєв уже відреагував, сказавши, що Росія може застосувати таку зброю, від якої бомбосховище не врятує.

