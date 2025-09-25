Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Чому Зеленський не хоче іти на другий президентський термін?

Чинний лідер держави заявив, що звернеться до Верховної Ради "з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто припинення вогню".

Моя мета – закінчити війну, а не продовжувати балотуватися на посаду,

– пояснив президент.

Журналісти уточнили, чи вважатиме Зеленський свою роботу завершеною після закінчення війни. Політик відповів, що буде готовий піти у відставку. Якщо "буде укладено багатомісячне перемир'я", президент зобов'язується провести вибори.

Під час зустрічі з Трампом 23 вересня Зеленський сказав: у разі перемир'я Україна може "використати цей час", і він може "дати цей сигнал парламенту".

Журналісти процитували українського президента так: він розуміє, що люди можуть хотіти "лідера з новим мандатом", щоб прийняти важливі рішення, необхідні для досягнення довгострокового миру.

Зверніть увагу! Повного інтерв'ю ще немає, воно вийде 26 вересня.

Щодо безпекової ситуації гарант сказав, що це ускладнить організацію виборів, але він вірить, що це можна зробити.

"Під час перемир'я, я думаю, безпека може дати можливість провести вибори. Це можливо", – сказав Зеленський.

Що говорив Зеленський про вибори і свій можливий другий термін раніше?