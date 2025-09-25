Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.
Чому Зеленський не хоче іти на другий президентський термін?
Чинний лідер держави заявив, що звернеться до Верховної Ради "з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто припинення вогню".
Моя мета – закінчити війну, а не продовжувати балотуватися на посаду,
– пояснив президент.
Журналісти уточнили, чи вважатиме Зеленський свою роботу завершеною після закінчення війни. Політик відповів, що буде готовий піти у відставку. Якщо "буде укладено багатомісячне перемир'я", президент зобов'язується провести вибори.
Під час зустрічі з Трампом 23 вересня Зеленський сказав: у разі перемир'я Україна може "використати цей час", і він може "дати цей сигнал парламенту".
Журналісти процитували українського президента так: він розуміє, що люди можуть хотіти "лідера з новим мандатом", щоб прийняти важливі рішення, необхідні для досягнення довгострокового миру.
Зверніть увагу! Повного інтерв'ю ще немає, воно вийде 26 вересня.
Щодо безпекової ситуації гарант сказав, що це ускладнить організацію виборів, але він вірить, що це можна зробити.
"Під час перемир'я, я думаю, безпека може дати можливість провести вибори. Це можливо", – сказав Зеленський.
Що говорив Зеленський про вибори і свій можливий другий термін раніше?
Український президент висловлював думку, що під час бойових дій вибори неможливі. По-перше, це прямо забороняє Конституція, по-друге, військові не зможуть проголосувати.
У серпні 2025 року він говорив, що Україна готова до виборів. Але волевиявлення може відбутися тільки за умов перемир'я.
24 вересня Зеленський повторив свою думку та вказав: має бути безпечно. До того ж Україну мають підтримати міжнародні партнери.
В лютому гарант не зміг сказати, чи буде повторно балотуватися на вибори. "Я не знаю. Я насправді не знаю. Не знаю, як завершиться ця війна. Це таке риторичне запитання для мене", – висловився він тоді.
Водночас у липні Зеленський запевнив: не буде триматися за посаду 30 років, як це робить Путін.