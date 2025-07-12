Про це він заявив у документальному фільмі російської служби BBC "Зеленський. Його історія". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Як довго Зеленський збирається бути президентом?

Я не Путін. Я не буду президентом 30 років чи скільки там, 35 років. Я не буду. Повірте мені. А це означає, що я маю пройти через цю роботу і зберегти повагу, власну самоповагу. Для мене це дуже важливо,

– заявив Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що зберегти повагу дуже важливо для його родини та дітей.

"Для мене важливо допомогти Україні зробити все можливе та якнайкраще", – додав глава держави.

Нагадаємо, у Раді працюють над законопроєктом про вибори, які відбудуться після війни. Веніславський наголосив, що після закінчення воєнного стану країна зіткнеться з низкою викликів у виборчому процесі.