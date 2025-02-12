Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. Президент України заявив, що поки не має відповіді на питання щодо своєї участі у наступних виборах.

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Зеленський не знає, чи йтиме на другий термін

За його словами, все залежатиме від розвитку ситуації у країні та завершення війни.

Я не знаю. Я насправді не знаю. Не знаю, як завершиться ця війна. Це таке риторичне запитання для мене,

– зазначив Зеленський.

Вибори в Україні наразі не можуть відбутися через воєнний стан, який продовжений до 9 травня 2025 року. Президент неодноразово наголошував, що проведення виборів під час війни неможливе через безпекові ризики, зокрема для громадян та організації процесу голосування.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський розповів про важливість угоди з США про пріоритетний доступ до українських копалин.

За його словами, захист українських копалин вважається важливим для глобальної безпеки, враховуючи зв'язки Росії з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм.