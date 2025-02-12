Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. Він порівняв військові сили України, Росії та Європи, підкресливши вирішальну роль України у забезпеченні безпеки Європи.

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Без України Росія захопить Європу

За його словами, якщо Україна не зможе встояти, Росія легко окупує Європу через свою військову перевагу.

Зеленський наголосив, що для ефективного наступу потрібна певна кількість сил, зокрема співвідношення один до трьох. Однак, без участі України у цій боротьбі, Росія матиме перевагу, здатну змусити Європу піддатися агресії.

Якщо без України, ви зрозумієте, що в Росії один до трьох по відношенню до Європи. І це дуже зрозуміло, що відбувається,

– зазначив Зеленський.

Він зауважив, що без української відсічі Росія може поширити свій вплив на всю Європу.

Президент додав, що Росія вже має намір розширити свою агресію і не бачить іншого шляху, як прагнення до повної окупації Європи. На його думку, це є неминучим, якщо не будуть зроблені ефективні кроки для стримування цієї загрози.