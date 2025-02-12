В інтерв'ю The Guardian глава держави поділився, що на початку великої війни зазнавав великого тиску з різних сторін. До нього приїздили різні "посланці" і телефонували світові лідери, намагаючись переконати виїхати з країни, адже Росія нібито за лічені дні окупує Україну, передає 24 Канал.

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Загинули люди з Офісу

Тим часом мали місце і замахи на президента України. "Були люди, які хотіли (мене – 24 Канал) вбити, були постріли. Загинули деякі люди тут, всередині нашого офісу", – зазначив Зеленський.

Також президент пригадав, що тоді у перші місяці вторгнення Росія пропонувала "мирну угоду", яка означала зраду українських національних інтересів.

Також Зеленський розкрив, що, на його думку, здатне зупинити Путіна. Він підкреслив важливість рішучих і сильних дій Дональда Трампа.