Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Міноборони.
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Умєров розпочав роботу на "Рамштайні" в Брюсселі
Зранку 12 лютого Рустем Умєров повідомив про початок роботи на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.
Це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників,
– ідеться в повідомленні.
Вперше засідання очолює державний секретар з питань оборони Британії Джон Гілі. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Гегсет.
Як повідомив міністр, на порядку денному:
- Стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році.
- Прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів.
- Інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.
Під час засідання планують обговорити не лише поточні потреби, а й довгострокові рішення:
- Розширення оборонного виробництва в Україні.
- Фінансування українського ОПК та створення нових підприємств.
- Збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.
За словами Умєрова, окрім "Рамштайну", цього тижня відбудуться ключові заходи для безпеки України та всього світу:
- Засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.
- Мюнхенська безпекова конференція.
Також міністр оборонного відомства України проведе серію двосторонніх зустрічей із міністрами оборони союзників.
Головна мета – посилення військового співробітництва та реальні механізми підтримки України. Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою,
– резюмував він.