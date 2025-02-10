Успішним результатом засідання для нашої країни буде допомога від партнерів. Мовиться про пакети допомоги та зброю, передає 24 Канал із посиланням на пресконференцію Зеленського.

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Зеленський очікує США на "Рамштайні"

Президент України зазначив, що нашій країні важливо зберегти формат засідання "Рамштайн", у якому беруть участь не лише європейські партнери та партнери зі Сполучених Штатів, а й ще понад 50 країн.

Ми очікуємо представництво всіх країн, зокрема США. Головний результат "Рамштайну" – це спільна допомога Україні, яка абсолютно зрозуміла,

– наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що мовиться про певну кількість пакетів, які Україні надають її партнери, а також про конкретну зброю.

Зверніть увагу! Від США зустріч у форматі "Рамштайн" планує відвідати новий міністр оборони країни Піт Гегсет, про що анонсували на сайті міністерства оборони Сполучених Штатів. У Пентагоні повідомили, що Гегсет підтвердить прихильність Дональда Трампа закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом.

Нагадаймо, що цього разу Велика Британія вперше головуватиме на "Рамштайні", засідання скликає міністр оборони країни Джон Гілі. Напередодні проведуть збори міністрів оборони НАТО, де планують обговорити пріоритети для України та продовження підтримки в боротьбі проти Росії.