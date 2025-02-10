Дональд Трамп, перебуваючи на борту літака, поділився із журналістами, що вже говорив із Путіним. Щоправда, відмовився сказати, коли саме і скільки разів. Очільник США впевнений, що російський диктатор прагне покласти кінець війни і "дуже переживає" через втрати на фронті, передає 24 Канал із посиланням на пресконференцію Зеленського.

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Що сказав президент

У глави держави поцікавилися, що він думає з приводу розмови Трампа і Путіна, і чи це вплине якось на його стосунки із американським очільником.

Зеленський у відповідь наголосив, що "зараз важливо не жити чутками чи якимось месенджами медіа різних країн".

"Те, що вони спілкуються...ну, подивимося, хто, як і чи це так", – коротко підсумував політик.

Він додав, що йому наразі важлива робота команд України та США щодо розробки спільного бачення головних речей – як зупинити Путіна, як дати гарантії безпеки Україні.

Нагадаємо, що раніше президент вже висловлював своє ставлення до майбутньої зустрічі Трампа і Путіна. Він визнав, що вона матиме вплив на стосунки США та України. Зеленський підкреслив, що він сподівається на те, що відносини між країнами не будуть втрачені, адже Сполучені Штати – найбільша підтримка українського опору російській агресії. Водночас політик попередив, що Путін здатен зробити так, аби змусити увесь світ відчути, що вони програли. Компроміс з диктатором – це дуже небезпечний сигнал для інших авторитарних лідерів.

Він підкреслив, що переговори Росії та США про Україну без України є дуже небезпечними. І Київ у будь-якому випадку на це реагуватиме.