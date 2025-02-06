Про чергове засідання "Рамштайн" 24 Канал пише з посиланням на повідомлення представництва Великої Британії при НАТО, текст якого отримала "Європейська правда".

До теми Остін висловився щодо майбутнього формату "Рамштайн"

Уперше на "Рамштайні" головуватимуть не США

26 засідання Контактної групи з питань оборони України, скликає міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Напередодні проведуть збори міністрів оборони НАТО, де планується обговорити пріоритети для України та продовження підтримки в боротьбі проти Росії.

Сполучені Штати уперше за історію "Рамштайну" не головуватимуть на засіданні. Цю роль бере на себе Велика Британія.

Після обрання на пост президента США Дональда Трампа частину повноважень щодо зустрічей у форматі "Рамштайн" передали НАТО.

Раніше чергову групи з питань оборони України анонсував міністр оборони Рустем Умєров та президент Володимир Зеленський. Тоді вони повідомили, що країни-партнери погодили проведення засідання в лютому.

Формат "Рамштайн" заснований у 2022 році після повномасштабного нападу Росії на Україну. Тоді понад 50 країн об'єдналися для координації військової допомоги Києву. На чолі засідання завжди були США.

У січні також відбулася зустріч формату "Рамштайн". 9 січня засідання групи пройшло в Німеччині. Тоді обговорення присвятили потребам ППО України та роботі оборонних коаліцій.