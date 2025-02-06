Об очередном заседании "Рамштайн" 24 Канал пишет со ссылкой на сообщение представительства Великобритании при НАТО, текст которого получила "Европейская правда".

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Впервые на "Рамштайн" будут председательствовать не США

26 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, созывает министр обороны Великобритании Джон Гили. Накануне проведут собрание министров обороны НАТО, где планируется обсудить приоритеты для Украины и продолжение поддержки в борьбе против России.

Соединенные Штаты впервые за историю "Рамштайн" не будут председательствовать на заседании. Эту роль берет на себя Великобритания.

После избрания на пост президента США Дональда Трампа часть полномочий по встречам в формате "Рамштайн" передали НАТО.

Ранее очередную группы по вопросам обороны Украины анонсировал министр обороны Рустем Умеров и президент Владимир Зеленский. Тогда они сообщили, что страны-партнеры согласовали проведение заседания в феврале.

Формат "Рамштайн" основан в 2022 году после полномасштабного нападения России на Украину. Тогда более 50 стран объединились для координации военной помощи Киеву. Во главе заседания всегда были США.

В январе также состоялась встреча формата "Рамштайн". 9 января заседание группы прошло в Германии. Тогда обсуждение посвятили потребностям ПВО Украины и работе оборонных коалиций.