Будущее формата "Рамштайн" будет сильно зависеть от администрации США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

Смотрите также Пять стран Европы выступили за сохранение коалиции в формате "Рамштайн"

Что ожидается на предстоящей встрече "Рамштайн"

Еще в январе министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что встреча состоится в Брюсселе перед Мюнхенской конференцией по безопасности, которая запланирована на 14 – 16 февраля. Он отмечал, что будущее формата "Рамштайн" остается неопределенным, поскольку многое зависит от администрации в США.

На этот раз председательство на встрече возьмет на себя Великобритания.

Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявлял, что следующее заседание группы может состояться в феврале.

Некоторые функции Контактной группы уже переданы в НАТО. В Висбадене (Германия) начала работу миссия NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), которая координирует поставки оружия Украине в соответствии с обещаниями стран-партнеров и потребностей Украины. Однако Альянс пока не берет на себя политическую роль в созыве встреч.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в комментарии Радио Свобода заверил, что независимо от судьбы "Рамштайн", союзники продолжат поддержку Украины через специализированные коалиции – из истребителей, бронетехники, ПВО, беспилотников и тому подобное.

Формат "Рамштайн" был основан в апреле 2022 года, когда тогдашний глава Пентагона Ллойд Остин созвал представителей стран-союзников на базе ВВС США в одноименном городе Германии. С тех пор это стало площадкой для координации военной помощи Киеву.