Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
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Умеров начал работу на "Рамштайн" в Брюсселе
Утром 12 февраля Рустем Умеров сообщил о начале работы на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн" в Брюсселе.
Это важный этап в укреплении обороноспособности Украины и координации дальнейших действий союзников,
– говорится в сообщении.
Впервые заседание возглавляет государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Джон Гили. Также участие принимает новый министр обороны США Пит Хэгсет.
Как сообщил министр, на повестке дня:
- Стабильные и своевременные поставки военной помощи в 2025 году.
- Ускорение поставок критически важного вооружения – ПВО, авиации, боеприпасов.
- Инвестиции в оборонную промышленность в Украине и совместные проекты с европейскими партнерами.
Во время заседания планируют обсудить не только текущие потребности, но и долгосрочные решения:
- Расширение оборонного производства в Украине.
- Финансирование украинского ОПК и создание новых предприятий.
- Увеличение объемов поставок вооружения за счет мощностей европейской оборонки.
По словам Умерова, кроме "Рамштайн", на этой неделе состоятся ключевые мероприятия для безопасности Украины и всего мира:
- Заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.
- Мюнхенская конференция по безопасности.
Также министр оборонного ведомства Украины проведет серию двусторонних встреч с министрами обороны союзников.
Главная цель – усиление военного сотрудничества и реальные механизмы поддержки Украины. Украина готова к переговорам по завершению войны. Но справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя,
– резюмировал он.