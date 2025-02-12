Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Владимира Зеленского. Он сравнил военные силы Украины, России и Европы, подчеркнув решающую роль Украины в обеспечении безопасности Европы.

Читайте также Погибли люди из Офиса Президента, – Зеленский рассказал о покушениях на него

Без Украины Россия захватит Европу

По его словам, если Украина не сможет устоять, Россия легко оккупирует Европу из-за своего военного превосходства.

Зеленский отметил, что для эффективного наступления нужно определенное количество сил, в частности соотношение один к трем. Однако, без участия Украины в этой борьбе, Россия будет иметь преимущество, способное заставить Европу подвергнуться агрессии.

Если без Украины, вы поймете, что у России один к трем по отношению к Европе. И это очень понятно, что происходит,

– отметил Зеленский.

Он отметил, что без украинского отпора Россия может распространить свое влияние на всю Европу.

Президент добавил, что Россия уже намерена расширить свою агрессию и не видит другого пути, как стремление к полной оккупации Европы. По его мнению, это неизбежно, если не будут предприняты эффективные шаги для сдерживания этой угрозы.