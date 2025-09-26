Про це президент України розповів в інтерв'ю для Axios, передає 24 Канал.
Що сказав Зеленський про війну з Росією?
Володимир Зеленський підтвердив зауваження журналіста щодо того, що Україна не перемагає у війні з Росією, але й не програє.
Так. Це правда. У нас недостатньо зброї. Наша найбільша проблема полягає в тому, що у нас недостатньо засобів протиповітряної оборони,
– відповів український лідер.
Водночас він зауважив, що Україна ніколи не визнає території, які тимчасово окуповані Росією. "Ми не можемо цього зробити, – запевнив Зеленський.
Інші заяви президента України: що відомо?
Крім цього, Володимир Зеленський розповів, що був приємно вражений постом Дональда Трампа, в якому він несподівано підтримав Україну та її можливості.
На думку Зеленського, Трамп хоче, аби Україна перемогла у війні.
Також президент заявив, що якби Путін уже погодився на перемир'я на будь-який термін, то в Україні вже могли б відбутися вибори.