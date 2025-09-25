Она резко контрастировала с той, которая была в феврале, когда Зеленскому пришлось покинуть Белый дом после спора с американским президентом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Что говорят в WP о встрече Трампа и Зеленского?

По словам высокопоставленного украинского чиновника, во время встречи Трамп продемонстрировал подробные знания о текущей ситуации на поле боя. Это дало украинцам понять, что он был проинформирован.

Встреча Трампа и Зеленского: коротко о главном