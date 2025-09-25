Вона різко контрастувала з тією, яка була в лютому, коли Зеленському довелося покинути Білий дім після суперечки з американським президентом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

Що кажуть у WP про зустріч Трампа та Зеленського?

За словами високопоставленого українського чиновника, під час зустрічі Трамп продемонстрував докладні знання про поточну ситуацію на полі бою. Це дало українцям зрозуміти, що він був проінформований.

Зустріч Трампа і Зеленського: коротко про головне