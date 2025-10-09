Член Республіканської партії Борис Пінкус в ефірі 24 Каналу зазначив, що стратегія Вашингтона змінилася. Америка готується до активної підтримки України, і момент, коли Tomahawk можуть вдарити по Росії, уже не виглядає далеким.

Як Трамп змінив риторику щодо допомоги Україні?

Трамп раніше звинувачував Байдена у нерішучості, коли той зволікав із підтримкою України. Тепер же сам говорить про небажання ескалації, хоча саме страх перед нею, за словами Пінкуса, лише провокує подальше загострення. Така зміна тону свідчить про внутрішній політичний розворот у США.

Ми вже переконалися, що боятися ескалації означає провокувати ескалацію,

– заявив член Республіканської партії.

Трамп намагається балансувати між заявами для своєї аудиторії та необхідністю діяти рішуче. У Вашингтоні дедалі чіткіше розуміють: зволікання лише грає на руку Москві. Саме тому у США говорять про зміни у стратегії підтримки України.

США готуються діяти рішуче проти Росії

Пінкус розповів, що у Сполучених Штатах відбулася масштабна нарада понад 800 генералів і адміралів із 80 країн, які обговорювали нову стратегію щодо Китаю та Росії. За його словами, вперше за довгий час головною темою стало завершення війни в Україні на користь Києва.

Мета одна – закінчити війну в Україні на користь України. Іншої мети немає, і вона буде досягнута,

– наголосив Пінкус.

США серйозно готуються до нової фази протистояння з Москвою. Випробовуються сучасні види озброєння, формується стратегія дій союзників. Це свідчить про те, що питання постачання Tomahawk Україні стає реальнішим.

Як змінилася поведінка Путіна після зустрічі на Алясці?

Після зустрічі з Путіним в Алясці Трамп фактично змінив ціль своєї політики – від ідеї припинення вогню перейшов до спроби укласти угоду, вигідну Кремлю. Пінкус зазначив, що така поступливість лише підштовхнула російського диктатора до провокацій і посилення гібридної війни проти США.

Після зустрічі з Путіним саме в Алясці Трамп прийняв путінську ціль – потрібно прагнути досягти угоди, а не припинення вогню,

– пояснив республіканець.

Москва дедалі частіше демонструє зухвалість. Російські літаки підлітали до кордонів США настільки близько, що американська авіація мусила підніматися за сигналом тривоги. Це показує, як Кремль перевіряє межі терпіння Вашингтона, використовуючи коливання Трампа.

Америка більше не може зволікати

Пінкус підкреслив, що нинішня ситуація залишає США без вибору – Вашингтону доведеться діяти рішуче. На його думку, затягування лише посилює агресивність Москви та створює додаткові ризики для самої Америки.

Положення настільки критичне, що більше цього терпіти не можна,

– зазначив член Республіканської партії.

Нова лінія США передбачає активнішу військову підтримку України. Після зміни стратегії, про яку говорять на найвищому рівні, рішення щодо передачі Tomahawk може стати лише питанням часу. У Вашингтоні дедалі менше сумнівів, що перемога України – це і захист інтересів самої Америки.

