Член Республиканской партии Борис Пинкус в эфире 24 Канала отметил, что стратегия Вашингтона изменилась. Америка готовится к активной поддержке Украины, и момент, когда Tomahawk могут ударить по России, уже не выглядит далеким.

Как Трамп изменил риторику по помощи Украине?

Трамп ранее обвинял Байдена в нерешительности, когда тот медлил с поддержкой Украины. Теперь же сам говорит о нежелании эскалации, хотя именно страх перед ней, по словам Пинкуса, только провоцирует дальнейшее обострение. Такая смена тона свидетельствует о внутреннем политическом развороте в США.

Мы уже убедились, что бояться эскалации означает провоцировать эскалацию,

– заявил член Республиканской партии.

Трамп пытается балансировать между заявлениями для своей аудитории и необходимостью действовать решительно. В Вашингтоне все четче понимают: промедление только играет на руку Москве. Именно поэтому в США говорят об изменениях в стратегии поддержки Украины.

США готовятся действовать решительно против России

Пинкус рассказал, что в Соединенных Штатах состоялось масштабное совещание более 800 генералов и адмиралов из 80 стран, которые обсуждали новую стратегию в отношении Китая и России. По его словам, впервые за долгое время главной темой стало завершение войны в Украине в пользу Киева.

Цель одна – закончить войну в Украине в пользу Украины. Другой цели нет, и она будет достигнута,

– подчеркнул Пинкус.

США серьезно готовятся к новой фазе противостояния с Москвой. Испытываются современные виды вооружения, формируется стратегия действий союзников. Это свидетельствует о том, что вопрос поставки Tomahawk Украине становится более реальным.

Как изменилось поведение Путина после встречи на Аляске?

После встречи с Путиным в Аляске Трамп фактически изменил цель своей политики – от идеи прекращения огня перешел к попытке заключить сделку, выгодную Кремлю. Пинкус отметил, что такая уступчивость лишь подтолкнула российского диктатора к провокациям и усилению гибридной войны против США.

После встречи с Путиным именно в Аляске Трамп принял путинскую цель – нужно стремиться достичь соглашения, а не прекращения огня,

– объяснил республиканец.

Москва все чаще демонстрирует дерзость. Российские самолеты подлетали к границам США настолько близко, что американская авиация должна была подниматься по сигналу тревоги. Это показывает, как Кремль проверяет пределы терпения Вашингтона, используя колебания Трампа.

Америка больше не может медлить

Пинкус подчеркнул, что нынешняя ситуация оставляет США без выбора – Вашингтону придется действовать решительно. По его мнению, затягивание лишь усиливает агрессивность Москвы и создает дополнительные риски для самой Америки.

Положение настолько критическое, что больше этого терпеть нельзя,

– отметил член Республиканской партии.

Новая линия США предусматривает активную военную поддержку Украины. После изменения стратегии, о которой говорят на самом высоком уровне, решение о передаче Tomahawk может стать лишь вопросом времени. В Вашингтоне все меньше сомнений, что победа Украины – это и защита интересов самой Америки.

