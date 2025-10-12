Своими мыслями американский лидер поделился с внучкой Кай во время игры в гольф. Видео разговора с дедом девушка выложила в ютубе через свой аккаунт, передает 24 Канал.

Что сказал Трамп о войне в Украине?

В начале видео внучка спрашивает у деда, как дела в Белом доме. В ответ Трамп говорит, что он прекрасно проводит время. Президент США хвастается, что с командой сумел остановить семь войн.

Надеюсь, что удастся убедить Путина и Зеленского прекратить убийства,

– добавил политик.

Во время пресс-конференции 9 октября Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина, мол, скоро сядут за стол переговоров. Ранее он выражал разочарование Владимиром Путиным из-за его неуступчивости.

Президент США отметил, что глава Кремля его подвел. Несмотря на это, американский лидер поспешил поблагодарить Путина за то, что тот признал достойным его на получение Нобелевской премии мира.

Что еще известно о позиции Трампа к войне в Украине?