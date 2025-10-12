Своими мыслями американский лидер поделился с внучкой Кай во время игры в гольф. Видео разговора с дедом девушка выложила в ютубе через свой аккаунт, передает 24 Канал.
Что сказал Трамп о войне в Украине?
В начале видео внучка спрашивает у деда, как дела в Белом доме. В ответ Трамп говорит, что он прекрасно проводит время. Президент США хвастается, что с командой сумел остановить семь войн.
Надеюсь, что удастся убедить Путина и Зеленского прекратить убийства,
– добавил политик.
Во время пресс-конференции 9 октября Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина, мол, скоро сядут за стол переговоров. Ранее он выражал разочарование Владимиром Путиным из-за его неуступчивости.
Президент США отметил, что глава Кремля его подвел. Несмотря на это, американский лидер поспешил поблагодарить Путина за то, что тот признал достойным его на получение Нобелевской премии мира.
Что еще известно о позиции Трампа к войне в Украине?
- 6 октября Дональд Трамп рассказал, что "в определенной степени" принял решение о передаче Украине "Томагавков". Однако прежде всего он хочет узнать, как именно украинцы планируют использовать эти ракеты.
- По данным Financial Times, после ряда разочарований, которые заставил пережить его Путин, Трамп усилил разведывательную поддержку Украины. С июля 2025 года США предоставляют Украине больше информации относительно энергетических объектов России. В Вашингтоне верят, что ударами по экономике агрессора смогут заставить Путина сесть за стол переговоров.
- Офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала предположил, что тема дальнобойного оружия Tomahawk – это последний элемент давления Трампа для того, чтобы попытаться посадить Путина за стол переговоров. Россияне это чувствуют.