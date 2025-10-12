Своїми думками американський лідер поділився із онукою Кай під час гри у гольф. Відео розмови з дідом дівчина виклала у ютубі через свій акаунт, передає 24 Канал.

Що сказав Трамп про війну в Україні?

На початку відео онука питає в діда, як справи у Білому домі. У відповідь Трамп каже, що він чудово проводить час. Президент США хвалиться, що з командою зумів зупинити сім війн.

Сподіваюся, що вдасться переконати Путіна та Зеленського припинити вбивства,

– додав політик.

Під час пресконференції 9 жовтня Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна, мовляв, скоро сядуть за стіл переговорів. Раніше він висловлював розчарування Володимиром Путіним через його непоступливість.

Президент США наголосив, що очільник Кремля його підвів. Попри це, американський лідер поспішив подякувати Путіну за те, що той визнав гідним його на здобуття Нобелівської премії миру.

Що ще відомо про позицію Трампа до війни в Україні?