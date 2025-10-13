Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время пресс-пидхода с Высокой представительницей Европейского союза по иностранным делам Каей Каллас 13 октября.

Что сказал Зеленский о возможном финансировании ракет Tomahawk?

Среди возможных вариантов финансирования ракет Tomahawk для Украины: программа PURL, большая сделка с США, а также использование российских замороженных активов.

Один из вариантов – это натовская программа PURL, через нее мы работаем. НАТО закупает за свои деньги в Америке оружие разного характера, потом передают нам то, что мы желаем. НАТО может закупать свои решения, но я думаю, что мы точно можем использовать этот инструмент,

– отметил Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что есть возможность финансирования ракет через "mega deal" – большое соглашение с США. Однако до нее еще "надо дойти", поскольку пока нет соответствующих решений.

Вариант с финансированием ракет через российские замороженные активы является хорошим, но также необходимо дойти до этого решения.

"Пока, в принципе, большинство людей положительно смотрят на этот механизм, но это, если будет сначала политическое решение, вы же знаете, как решается – сначала политическое решение, а потом уже загрузка всех остальных механизмов. А здесь надо решать немного, на мой взгляд, быстрее", – объяснил Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что поделился своим видением относительно ракет Tomahawk с президентом США Дональдом Трампом во время телефонного разговора. Но говорить об их количестве и возможности еще рано.

Кстати, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, заметил в эфире 24 Канала, что Белый дом будет давить на Россию, предоставляя Украине оружие. В то же время Tomahawk в этом выступают как своеобразный символ, который пугает Москву.

