Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Читайте также Дело не только в Tomahawk: боец ВСУ объяснил новый подход Трампа к Путину

Какое значение могут иметь ракеты Tomahawk?

Во время ударов по Сирии в 2017 – 2018 годах сообщения о массовых "сбитиях" ракет преимущественно носили информационный характер – независимые оценки подтвердили, что большая часть боеприпасов достигла целей.

Коваленко объяснил, что Tomahawk летит на низкой высоте и использует сложную комбинированную систему навигации, поэтому радары имеют лишь несколько секунд на реакцию. Эффективный перехват, по его словам, требует плотной сети РЛС низкого горизонта, мгновенной передачи целеуказаний и синхронизированной работы средств ПВО – чего российские системы, которые тогда прикрывали сирийские объекты, обеспечить не смогли.

Tomahawk особенно эффективен в пакетных пусках, перегрузка ПВО различными целями увеличивает шанс на успех. Российские системы С-400 или "Панцирь" слабы против Tomahawk,

– добавил руководитель ЦПИ.

По мнению эксперта, Украине необходимо развивать собственные массовые и дальнобойные средства поражения, чтобы создавать избыточную логистику удара, а также усиливать ПВО-разведку и интеграцию с партнерами.

Коваленко отметил, что без надежной сети обнаружения любая система ПВО может превратиться в инструмент пропаганды, а не реальной защиты.

Россиян могут ждать неприятные сюрпризы. Сами виноваты – могли бы прекратить войну,

– подытожил он.

Справка. Tomahawk – это крылатая ракета для поражения наземных и некоторых морских целей с высокой точностью, которую запускают с надводных кораблей и подводных лодок. В зависимости от модификации ее дальность ориентировочно составляет около 1000 – 1600 километров.

Получит ли Украина новое вооружение?