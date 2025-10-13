Президент Владимир Зеленский впоследствии также отправится в Штаты и уже раскрыл планы своего визита, передает 24 Канал.
Какие планы Зеленского на встречу с Трампом?
Встреча Зеленского и Трампа состоится в пятницу, 17 октября.
Думаю, что мы обсудим последовательность шагов, которые я хочу предложить. Я благодарен Президенту Трампу за наш диалог и поддержку,
– сообщил глава государства.
Он добавил, что будет ряд и других важных встреч, в частности с оборонными компаниями, а также, возможно, с сенаторами и конгрессменами.
"Буду иметь и встречи с энергетическими компаниями. Это нужно – это было предложение Президента Трампа, – и я встречусь с компаниями, потому что сейчас есть потребности из-за различных форматов атак, даже не тех атак, которые Россия уже осуществила. Нам в любом случае нужно готовиться. Поэтому это будет полезно", – добавил Зеленский.
Таким образом во время визита стороны будут обсуждать ПВО и дальнобойные возможности, чтобы оказать давление на Россию, чтобы там согласилась на мир.
Последние заявления Зеленского
11 – 12 октября Зеленский и Трамп имели два телефонных разговора. Они обсуждали российские атаки на энергетику и гражданскую инфраструктуру, вопрос ПВО и новые дальнобойные способности Украины.
15 октября состоится очередное заседание в формате "Рамштайн". Зеленский рассказал, что основной акцент Украины на встрече будет направлен на усилении ПВО.
Президент также сообщил, что Украина в ближайшее время может столкнуться с проблемами в электроснабжении из-за обстрелов критической инфраструктуры. Он предположил, что, возможно, придется импортировать электроэнергию и газ, но проблема заключается в финансировании.