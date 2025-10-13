Президент Владимир Зеленский впоследствии также отправится в Штаты и уже раскрыл планы своего визита, передает 24 Канал.

Смотрите также ЕС поможет Украине пережить сложную зиму: главное со встречи Зеленского и Каллас

Какие планы Зеленского на встречу с Трампом?

Встреча Зеленского и Трампа состоится в пятницу, 17 октября.

Думаю, что мы обсудим последовательность шагов, которые я хочу предложить. Я благодарен Президенту Трампу за наш диалог и поддержку,

– сообщил глава государства.

Он добавил, что будет ряд и других важных встреч, в частности с оборонными компаниями, а также, возможно, с сенаторами и конгрессменами.

"Буду иметь и встречи с энергетическими компаниями. Это нужно – это было предложение Президента Трампа, – и я встречусь с компаниями, потому что сейчас есть потребности из-за различных форматов атак, даже не тех атак, которые Россия уже осуществила. Нам в любом случае нужно готовиться. Поэтому это будет полезно", – добавил Зеленский.

Таким образом во время визита стороны будут обсуждать ПВО и дальнобойные возможности, чтобы оказать давление на Россию, чтобы там согласилась на мир.

Последние заявления Зеленского