Президент Володимир Зеленський згодом також вирушить до Штатів і уже розкрив плани свого візиту, передає 24 Канал.
Дивіться також ЄС допоможе Україні пережити складну зиму: головне із зустрічі Зеленського та Каллас
Які плани Зеленського на зустріч із Трампом?
Зустріч Зеленського та Трампа відбудеться у п'ятницю, 17 жовтня.
Думаю, що ми обговоримо послідовність кроків, які я хочу запропонувати. Я вдячний Президенту Трампу за наш діалог та підтримку,
– повідомив глава держави.
Він додав, що матиме низку й інших важливих зустрічей, зокрема з оборонними компаніями, а також, можливо, із сенаторами та конгресменами.
"Матиму й зустрічі з енергетичними компаніями. Це потрібно – це була пропозиція Президента Трампа, – і я зустрінуся з компаніями, бо зараз є потреби через різні формати атак, навіть не тих атак, які Росія вже здійснила. Нам у будь-якому разі потрібно готуватися. Тому це буде корисно", – додав Зеленський.
Таким чином під час візиту сторони обговорюватимуть ППО та далекобійні можливості, аби чинити тиск на Росію, щоб там погодилася на мир.
Останні заяви Зеленського
11 – 12 жовтня Зеленський та Трамп мали дві телефонні розмови. Вони обговорювали російські атаки на енергетику та цивільну інфраструктуру, питання ППО та нові далекобійні спроможності України.
15 жовтня відбудеться чергове засідання у форматі "Рамштайн". Зеленський розповів, що основний акцент України на зустрічі буде спрямований на посиленні ППО.
Президент також повідомив, що Україна найближчим часом може зіткнутися з проблемами в електропостачанні через обстріли критичної інфраструктури. Він припустив, що, можливо, доведеться імпортувати електроенергію та газ, але проблема полягає у фінансуванні.